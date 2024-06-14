Истинную цель саммита в Швейцарии раскрыли в ООН

Саммит в Швейцарии проведут для того, чтобы предъявить России ультиматум в виде предложенного Украиной мирного плана. На международной арене сочли это лицемерием, заявил РИА «Новости» постпред при ООН Василий Небензя.

Организаторы, по его словам, стремились сверстать конструктивную повестку дня. Однако, уверен Небензя, основной целью саммита станет давление на Россию.

«На практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого „мирного плана“ Владимира Зеленского», — сказал он.

Полпред добавил, что в ООН отношение к этому мероприятию разнится. Партнеры России, по его словам, отнеслись к саммиту в Швейцарии с непониманием, а некоторые назвали его откровенной глупостью и лицемерием. Небензя заявил, что всем известно — невозможно урегулировать ситуацию на Украине без участия российской стороны.

Мероприятие пройдет 15 и 16 июня в Бюргенштоке с участием представителей 90 стран. Отклонивший приглашение Китай развернул серию переговоров со странами Глобального Юга по урегулированию кризиса.