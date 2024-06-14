Запад обвинили в попытках расчленить Россию

Запад пытается создать идеологическую опору для расчленения России по национальному признаку. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с
руководством МИД.
«Сегодня они (США и Европа — прим. ред.) говорят о пресловутой „деколонизации“ России. По сути, это попытка подвести идеологическую основу под расчленение нашего Отечества по национальному признаку», — сказал глава государства.
Путин затронул тему
украинского конфликта. Он отметил, что Россия всегда стремилась к миру. Страна готова к переговорам «хоть завтра», уточнили «Известия». Президент назвал несколько условий, при которых РФ может немедленно прекратить боевые действия и начать обсуждение мира.
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