Путин объяснил, что должна сделать Украина для переговоров с Россией

Путин: для переговоров Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО

Фото: РИА «Новости»

Россия прекратит огонь и начнет переговоры после того, как Украина выведет войска из Донбасса и откажется о вступления в НАТО. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с руководством МИД. Его выступление опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства настоял на том, чтобы Украина вывела войска со всей территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в их прежних границах. Вторым условием для проведения переговоров Путин назвал внеблоковый статус соседней страны.

«Как только в Киеве <…> официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал он.

Путин призвал постепенно восстановить отношения с Украиной и Европой. Он заявил, что без диалога с Россией не удастся обеспечить безопасность в регионе.

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