НАТО нельзя считать оборонительным альянсом. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X .

«Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?» — изумился он.

Так кандидат в президенты прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для стран блока. Кроме того, Столтенберг не счел предложение президента России Владимира Путина по Украине мирным и заявил, что НАТО продолжит снабжать ВСУ боеприпасами и техникой.

Однако призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Украине вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Такое предположение ранее сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.