Стало известно, на что повлияет обязательство НАТО поставлять Украине оружие

Песков: обязательство НАТО поставлять оружие ВСУ не скажется на ходе СВО

Senior Airman Sara Jenkins/Keystone Press Agency
Фото: Senior Airman Sara Jenkins/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Украине вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли это что-то меняет принципиально. <…> Поставки от стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину», — процитировало его РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил: некоторые государства альянса утверждали, что не хотят участвовать в этом процессе.

О том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для всех стран Североатлантического альянса, ранее заявил генсек Йенс Столтенберг. Он не раз призывал государства отправлять для ВСУ больше оружия. При этом Столтенберг утверждал, что планов направить на Украину свои вооруженные силы у НАТО нет.

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