Столтенберг не счел предложение Путина по Украине мирным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение президента Владимира Путина по Украине мирным. Альянс продолжит оказывать военную поддержку ВСУ, сообщило РИА «Новости» .

«Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей», — сказал он.

Столтенберг полагает, что поставки натовского оружия на Украину «способствуют миру». Кроме того, министры обороны стран Североатлантического альянса согласовали новые ограничения против России.

Днем 14 июня президент Владимир Путин предложил Украине мирно урегулировать конфликт. Условия: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для республики, ее демилитаризация и денацификация, сообщили «Известия». Президент подчеркивал, что речь идет об окончательном завершении конфликта, передавал RT. Но Украина отказалась, заявив, что заявление Путина не содержит «реального мирного предложения».