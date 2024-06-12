В НАТО решили сделать поставки оружия Украине обязательными для всех членов

Поставки военной помощи Украине будут обязательными для стран Североатлантического альянса. Об этом заявил секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конфиренции в Брюсселе, трансляцию мероприятия вел YouTube-канал блока.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными», — сказал Столтенберг.

По его словам, отправку оружия для ВСУ координируют структуры под шефством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Ранее стало известно, что японское правительство подпишет с Украиной соглашение о поддержке в ряде областей на десятилетний срок. Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, где стороны заключат договор.