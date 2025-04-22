Явка с повинной. В России отреагировали на предложение Зеленского о перемирии
Рогов назвал идею Зеленского о постоянном перемирии в небе явкой с повинной
Предложив объявить перемирие в воздушном пространстве, президент Украины Владимир Зеленский признал, что его армия наносила удары по России. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об этом РИА «Новости».
Зеленский, по его мнению, косвенно подтвердил две вещи — удары Вооруженных сил Украины по российским регионам и использование собственной гражданской инфраструктуры в военных целях. Рогов заявил, что предложением прекратить огонь в небе, президент признал преступления киевского режима.
«Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной», — сказал он.
Постоянное перемирие Зеленский предложил устроить после пасхального прекращения огня, объявленного по инициативе России. На время праздника ВСУ снизили боевую активность, в интернет попало видео встречи эвакуационных бригад двух сторон конфликта около Работина.