Рогов назвал идею Зеленского о постоянном перемирии в небе явкой с повинной

Предложив объявить перемирие в воздушном пространстве, президент Украины Владимир Зеленский признал, что его армия наносила удары по России. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об этом РИА «Новости» .

Зеленский, по его мнению, косвенно подтвердил две вещи — удары Вооруженных сил Украины по российским регионам и использование собственной гражданской инфраструктуры в военных целях. Рогов заявил, что предложением прекратить огонь в небе, президент признал преступления киевского режима.

«Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной», — сказал он.

Постоянное перемирие Зеленский предложил устроить после пасхального прекращения огня, объявленного по инициативе России. На время праздника ВСУ снизили боевую активность, в интернет попало видео встречи эвакуационных бригад двух сторон конфликта около Работина.