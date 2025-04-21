Путин заявил о возобновлении боев после пасхального перемирия

Боевые действия в зоне проведения специальной военной операции возобновились после завершения срока пасхального перемирия. Об этом заявил президент России Владимир Путин. в беседе с журналистами. Видео беседы российского лидера опубликовал в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин .

Глава государства подчеркнул, что о кратковременности перемирия говорилось с самого начала. Но именно к вопросу прекращения боевых действий отношение очень положительное.

«Речь идет о светлых пасхальных днях. Это праздник для всех христиан. Поэтому мы относимся ко всем мирным инициативам положительно. Надеемся, что также к этому будут относиться и представители киевского режима», — заявил Путин.

Президент заметил, что первая реакция украинской стороны оказалась достаточно странной, когда там выпустили заявление, где предложение о перемирии сравнили с игрой судьбами и жизнями мирных граждан.

«Но, видимо, нашелся кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились», — добавил Путин.

Глава государства добавил, что, по оценке начальника Генерального штаба и командующих группировками войск в зоне проведения специальной военной операции, противник снизил боевую активность, но при этом совершил 4900 нарушений.

«Из них шесть атак и 90 попыток ударов беспилотниками самолетного типа. Около 400 артобстрелов. Но в целом снижение активности имело место. Мы это приветствуем и готовы рассмотреть на будущее», — подытожил Путин.

Президент России выступил с предложением об одностороннем прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции, начиная с вечера субботы, 19 апреля. Глава государства заявил, что руководствуется гуманитарными соображениями из-за наступления Пасхи. Перемирие завершилось в ночь на понедельник, 21 апреля.