Зеленский захотел ввести постоянное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установить постоянное перемирие в зоне конфликта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава киевского режима отметил, что пасхальное перемирие показало, что такой шаг возможно реализовать. По его словам, в этот период на Украине не объявляли воздушных тревог. Кроме того, Зеленский считает, такой формат «тишины» продолжить легче всего.

Накануне Пасхи президент России Владимир Путин объявил о режиме временного прекращения огня, которое действовало до 00:00 21 апреля.

Позже о готовности к ответным действиям по этому вопросу заявил и Зеленский. Однако со стороны ВСУ зафиксировали 444 обстрела российских позиций и 900 ударов дронами.