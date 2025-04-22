Поговорили и разошлись. Встреча бойцов из РФ и Украины в перемирие попала на видео

В Запорожской области во время пасхального перемирия эвакуационные группы из российской и украинской армий столкнулись на поле боя. Их встречу показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военнослужащие обеих стран воспользовались объявленным 20 апреля перемирием, чтобы вывезти раненых и погибших с линии боевого соприкосновения. Эвакуационные группы Вооруженных сил России и Украины встретились в районе Работина. В объектив камеры попало, как мужчины поговорили друг с другом и разошлись.

Генштаб насчитал почти пять тысяч нарушений со стороны Украины во время пасхального перемирия. Несмотря на это, интенсивность боев снизилась, заявил инициировавший приостановку боевых действий президент России Владимир Путин. Его украинский коллега Владимир Зеленский предложил сделать перемирие постоянным.