Из-за атаки ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка
Близ поселка Комсомольский Белгородского округа украинский БПЛА ударил по автомобилю, в котором ехала женщина с 12-летней дочерью, ребенок погиб. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в «Максе».
«Мама девочки получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», — написал чиновник.
Ранее в Энергодаре из-за удара украинского беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Мужчина находился в собственном доме и отдыхал после смены.
С апреля 2026 года это уже 15 работник ЗАЭС, погибший в результате атак ВСУ.
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