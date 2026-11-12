360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Из-за атаки ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Фото: РИА «Новости»

    Близ поселка Комсомольский Белгородского округа украинский БПЛА ударил по автомобилю, в котором ехала женщина с 12-летней дочерью, ребенок погиб. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в «Максе».

    «Мама девочки получила осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

    Ранее в Энергодаре из-за удара украинского беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. Мужчина находился в собственном доме и отдыхал после смены.

    С апреля 2026 года это уже 15 работник ЗАЭС, погибший в результате атак ВСУ.

    Читайте также

    Путин указал на отвагу бойцов СВО

    ПВО за сутки уничтожила 1265 дронов и четыре «Нептуна» в зоне СВО

    ВС России ударили по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях

    Путин указал на отвагу бойцов СВО

    ПВО за сутки уничтожила 1265 дронов и четыре «Нептуна» в зоне СВО

    ВС России ударили по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях