Инженеры Ростеха изучили трофейный танк Abrams | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 04:05 Инженеры Ростеха изучили трофейный танк Abrams Чемезов: инженеры Ростеха уже осмотрели трофейный танк Abrams РИА «Новости»

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Инженеры Ростеха изучили трофейный танк Abrams. Об этом РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Естественно, технику смотрели», — ответил он.

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Чемезов добавил, что пока на эту тему не было предметного разговора. Трофейную технику изучают, чтобы проанализировать особенности вооружений и военной техники противника, а также выявить тенденции их развития.

Танк Abrams можно было посмотреть на выставке трофейной техники на Поклонной горе перед московским Музеем Победы. Она проходит с 1 мая. Российские военные захватили бронемашину в ходе наступления в районе Бердычей на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.

До этого в Пентагоне заявили, что осознавали риски попадания своей техники в руки военных РФ, как и рассекречивания технологий. Так в США отреагировали на появление американских машин на выставке трофеев в Москве.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о незавидной судьбе на Украине переданных Польшей танков PT-91 Twardy, основанных на конструкции советского танка Т-72М1. По его словам, они будут гореть, как и вся западная техника.