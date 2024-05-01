Выставка трофейного оружия открылась на Поклонной горе в Москве | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 17:01 Выставка трофейного оружия открылась на Поклонной горе в Москве Bocharov Denis/news.ru / Global Look Press

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Жители и гости Москвы начали осматривать новую выставку захваченной в зоне спецоперации военной техники и оружия. Об этом сообщил Первый канал.

Выставка проходит в Парке Победы на Поклонной горе с 1 мая. В экспозиции представили зарубежную трофейную технику, в том числе американский танк Abrams, подбитый на Авдеевском направлении.

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«Танк Abrams M1A1 — основной боевой танк американской армии. Как его только не называли в рекламных американских проспектах: „чудо-оружие“, „супер-танк“, „несокрушимая техника“», — рассказал военкор Дмитрий Кулько и с разных сторон показал уничтоженную боевую машину.

На выставке посетители могут увидеть больше 30 образцов зарубежной военной техники, сообщил RT.

Ранее Минобороны засняло транспортировку захваченной американской БРЭМ на Поклонную гору. Машина будет стоять на выставке рядом с танком Abrams M1A1, немецкой боевой машиной Leopard 2A6, австралийским защищенным автомобилем Bushmaster и другой техникой.