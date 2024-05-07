Пентагон заявил, что учитывал риск попадания танков США в руки российских солдат | 360°

Мир 07 мая 2024, 07:51 Пентагон заявил, что учитывал риск попадания танков США в руки российских солдат Представитель Пентагона Райдер: США оценили риски отправки техники на Украину РИА «Новости»

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Оказывая военную помощь Украине, США осознавали риск попадания своей техники в руки российских военных и рассекречивания технологий. Представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге отреагировал на появление американских машин на выставке трофеев в Москве, сообщило РИА «Новости».

Журналист напомнил спикеру Минобороны США, что некоторые образцы американской военной техники достались российским военным. Их показали на открывшейся на Поклонной горе выставке трофеев. Корреспондент спросил Патрика Райдера о том, не опасались ли американские власти, что Россия завладеет их технологиями.

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«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», — ответил он.

На всеобщее обозрение выставили более 30 образцов военной техники, в том числе подбитый на Авдеевском направлении американский танк Abrams M1A1. Среди экспонатов также немецкий танк Leopard 2A6, австрийский автомобиль Bushmaster и другие машины.