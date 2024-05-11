Переданным ВСУ танкам PT-91 Twardy предсказали трагичный финал | 360°

11 мая 2024, 09:30
Переданным ВСУ танкам PT-91 Twardy предсказали трагичный финал
Полковник Матвийчук: переданные ВСУ польские танки PT-91 Twardy основаны на Т-72
Польские танки PT-91 Twardy, которые передали Украине, основаны на конструкции советского танка Т-72М1. Об этом заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его процитировали «Известия».
«Этот танк — это плод от нашего танка Т-72», — сказал эксперт.
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По его словам, какие-то модификации PT-91 более удачные, другие — менее. Матвийчук добавил, что это «нормальный» танк уровня Т-72Б3.
Однако на Украине PT-91 их ждет незавидная судьба — танки будут гореть, как и другая западная техника, отметил полковник в отставке.
Прототип PT-91 с гладкоствольным орудием калибра 125 миллиметров разработали в 1993 году, серийное производство танка началось два года спустя.
Ранее ВСУ лишились американского танка Abrams в зоне проведения спецоперации.
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