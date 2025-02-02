Инфраструктура и предприятия пострадали при атаке на Днепропетровскую область

В течение 2 февраля два района Днепропетровской области подверглись атаке. Пострадали объекты инфраструктуры, промышленные предприятия и административное здание, сообщил руководитель областной государственной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале .

Корректируемая авиационная бомба рухнула в Новопавловской общине, беспилотники — в Никопольском районе. Лысак сообщил, что больше остальных пострадал Никополь. Там повреждена инфраструктура, несколько предприятий и административное здание.

Воздушная тревога сработала в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и других областях Украины. Жители Киевской области слышали взрывы.

Ранее Вооруженные силы России поразили отель «Бристоль» в Одессе, где находились иностранные наемники. Мощный взрыв прогремел также в районе бывшего консервного завода в городе Измаил.