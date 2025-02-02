Взрывы прогремели в Киевской области

Серия взрывов прозвучала в Киевской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Киевская область — взрывы», — отметили в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги в регионе включили в 01:00 по московскому времени.

В ночь на 1 февраля взрывы раздались в Киеве. Перед этим областная военная администрация зафиксировала в воздушном пространстве Киевской области беспилотники.

ВСУ ранее опубликовали подробности удара ВС России. Российские военные выпустили по украинским объектам более 40 ракет разных типов. Обстрел со стороны российских войск по энергетической инфраструктуре зафиксировали в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях.