Российские беспилотники ударили по складам и нефтехранилищу в Одесской области

Российские беспилотники ударили по нескольким крупным объектам противника в Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, первая волна ударов произошла около 03:30. Прозвучал мощный взрыв в районе бывшего консервного завода в городе Измаил. Еще несколько взрывов произошли примерно в 04:20.
«Эти БПЛА летели со стороны степи. Взрывы были около первого погрузрайона порта. По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», — сказал Лебедев.
Ранее российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, а также нанесли удары по местам сборки и хранения дронов и скопления бойцов и техники в 152 районах. Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу Hammer и восемь снарядов системы HIMARS.
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