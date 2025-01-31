Российские военные нанесли мощный удар по элитному отелю «Бристоль» в Одессе, где базировались инструкторы НАТО и иностранные наемники. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный удар нанесен по элитному отелю „Бристоль“ в Одессе, где останавливались иностранные наемники», — уточнил канал.

По данным Telegram-канала «Донбасский Партизан», в отеле в момент атаки находились британские и французские военные специалисты, «прибывшие на территорию Украины с целью координации операций диверсионного характера». Также там размещались сотрудники СБУ и ГУР МО Украины, планирующие спецоперации против стратегических объектов России.

Ранее российские войска поразили штаб с британскими инструкторами в городе Бровары в Киевской области.