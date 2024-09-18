Лисняк: Украина обвинила Россию в обстреле парка, по которому ударила сама

Украинские власти выдали падение собственной зенитной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.

«Ночью сотрудниками жилищно-коммунальных услуг была закрыта центральная часть парка для ликвидации последствий удара, в ходе чего спешно убирали следы от поражающих элементов украинской зенитной ракеты на детских площадках, чтобы потом объявить виновными российскую сторону в гибели гражданских лиц», — процитировало его РИА «Новости».

Украинские власти предоставили информацию, которая скомпрометировала их. В местных СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено место падения ракеты — не парк, а станцию метро имени Масельского, где находился военный объект Вооруженных сил Украины.

Ранее пророссийское сопротивление помогло уничтожить состав с военной техникой ВСУ в Шевченковском районе Харьковской области. Удар нанесли по бывшему складу ракетного топлива. Кроме того, в Харькове уничтожили пункт дислокации боевиков «Азова»*. До этого в регионе российские военные уничтожили боевую машину пехоты Bradley американского производства прямым попаданием FPV-дрона.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.