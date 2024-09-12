Подпольщик Лебедев заявил о попадании ФАБ в пункт дислокации «Азова» в Харькове

Запущенная российскими летчиками фугасная авиационная бомба поразила место расположения боевиков украинского подразделения «Азов»*. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что данные ему предоставили коллеги, которые находятся в городе.

«Харьков. Прилетела ФАБ. Пока одна. По месту дислокации нацистов. Говорят, по „Азову“*», — отметил Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что бомбардировка продолжилась.

Ранее авторы Telegram-канала «Направленец по Украине» сообщили, что под удар авиационных фугасных бомб попало место размещения президентской бригады Нацгвардии Украины в селе Колесниковка на Купянском направлении.

В публикации уточнили, что всего по цели прилетело девять бомб за 15 минут. После детонации снарядов все здания вокруг разрушились.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.