Пророссийское сопротивление помогло уничтожить состав с военной техникой ВСУ в Шевченковском районе Харьковской области. Подпольщики сожгли релейный шкаф, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик также передал видео с поджогом релейного шкафа, его опубликовали в Telegram-канале агентства.

Лебедев рассказал, что груженный военной техникой и боекомплектом состав вышел из населенного пункта Шевченково Харьковской области.

«Состав вез усиление на Купянское направление. Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза», — отметил подпольщик.

Состав уничтожили на месте благодаря переданным сопротивлением координатам. В это время он отстаивался во время ремонта релейного шкафа. Удар нанесли по бывшему складу ракетного топлива, где он находился. По словам Лебедева, детонацию услышали в центре Купянска, находящегося в нескольких километрах от места взрыва.

Ранее Лебедев сообщил об уничтожении ФАБом пункта дислокации боевиков украинского подразделения «Азов»* в Харькове.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.