Рогов: Дзержинск в ДНР перешел под контроль российской армии

Российские войска взяли под свой контроль Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты», — уточнил он.

Армия России разбила основные силы противника, а оставшиеся военные обратились в бегство.

Ранее он сообщал о том, что российские войска продвинулись западнее населенного пункта Соленое в Донецкой Народной Республике и приблизились к границе с Днепропетровской областью.

Накануне группировки российских войск «Запад» и «Восток» освободили села Терны и Нескучное, расположенные в ДНР.