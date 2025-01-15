Российские военные продвинулись западнее населенного пункта Соленое в ДНР, приблизившись к границе с Днепропетровской областью. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись западнее села Соленое, освободив порядка трех квадратных километров, еще больше приблизившись к границе с Днепропетровской областью», — заявил он.

Рогов уточнил, что российские подразделения продвинулись на этом участке фронта от села Волково к Котлино к железной дороге, соединяющей Красноармейск с Днепропетровской областью. При этом ВС РФ освободили свыше четырех квадратных километров.

По его словам, армии РФ осталось взять под контроль несколько сел, расположенных рядом друг с другом, чтобы достичь границы с этим регионом. В конце прошлой недели он сообщал, что российские военные подошли к Днепропетровской области на расстояние около пяти километров.

Рогов предупредил, что ВСУ готовятся ударить ракетами по Крыму, в частности, по Крымскому мосту и Севастополю.