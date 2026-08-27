ВС России поразили крупнейшее хранилище дронов ВСУ в Киеве

ВС России поразили крупнейшее хранилище для FPV-дронов ВСУ «Сан-Парк» в Киеве

В ночь на четверг российские военные нанесли поражение складскому комплексу «Сан-Парк» в Киеве, который являлся крупнейшим центром хранения БПЛА для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Киевской области также повреждения получил цех сборки БПЛА, где производили барражирующие боеприпасы «Хорнет».

Под удар попали транспортно-логистические комплексы, использовавшиеся для хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

Еще один объект атаковали в Борисполе. Его использовали для хранения комплектующих для беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, ВС России поразили металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге. Предприятия входят в число основных поставщиков продукции для военного производства.

Днем ранее российские силы атаковали порт «Измаил» в Одесской области.