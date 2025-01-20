Громкие взрывы прогремели над Рязанью

В Рязани сработала система ПВО. Местные жители услышали взрывы и заметили вспышки в небе, сообщил Теlegram-канал Shot.
Грохот на окраине Рязани послышался трижды около двух часов ночи с перерывами в 10-15 минут. Над городом показались яркие вспышки. По предварительной информации, система ПВО засекла украинские дроны.
Взрывы прогремели не только в Рязани, но и в двух селах неподалеку — Мушковатово и Секиотово. Власти пока не комментировали информацию об атаке.
Предыдущей ночью российские военные сбили беспилотники над Калужской, Брянской и Белгородской областями. В приграничье Курской области остановили управляемую авиационную бомбу. В то же время сигнал воздушной тревоги раздался на Украине. Серия взрывов послышалась в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил об отражении атаки дронов.
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