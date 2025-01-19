Системы ПВО сбили над Курской областью украинскую авиабомбу

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили запущенную украинскими боевиками управляемую авиационную бомбу в Курской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона .

Там подчеркнули, что сброшенный снаряд перехватили над одним из приграничных районов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО», — указали в оперштабе.

В воскресенье, 19 января, Следственный комитет России завел уголовное дело о терроризме против украинских боевиков, расправившихся с жителями курского села Русское Поречное. Тела семи человек со следами пыток нашли российские военные, освободившие населенный пункт.

Кадры с места опубликовали бойцы батальонной тактической группы «Каштан» спецподразделения «Ахмат» в Telegram-канале.