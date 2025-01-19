Два украинских беспилотника сбили над Брянской и Белгородской областями
Два дрона ВСУ пытались атаковать Брянскую и Белгородскую области ночью на 19 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», — дополнили в ведомстве.
Ранее российские военные за час ликвидировали над полуостровом Крым восемь дронов ВСУ. Беспилотники атаковали регион 18 января с 20:00 до 21:00.
Еще несколько украинских БПЛА силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем и одним из районов области.
В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала 2025 года. Тогда за ночь над регионами страны сбили больше 200 дронов.
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