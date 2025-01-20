Жители Рязанской области услышали похожие на взрывы звуки

Похожие на взрывы звуки раздались в Рязанской области. Предварительно, работают дежурные системы ПВО, сообщил Telegram-канал Baza.

«Жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов», — отметили в публикации.

По данным канала, регион подвергся атаке беспилотников. Официальной информации пока не поступало.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее заявил, что российские военные предотвратили атаку ВСУ в регионе. Один дрон вычислили и сбили на окраине Калуги, второй — на территории Перемышльского района.

В ночь на 18 января российские системы ПВО за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Воронежской областями.