Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Киеве
Серия взрывов прогремела на фоне воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «РБК-Украина».
«В Киеве были слышны взрывы», — уточнил канал.
В настоящее время воздушную тревогу отменили.
До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам» и призвал горожан оставаться в укрытиях.
Позже телеканал ТСН сообщил, что дроны заметили в Житомирской и Харьковской областях. По данным Telegram-канала «Украина.ру», российские беспилотники поразили цели в Житомирской области.
Ранее мэр Днепродзержинска Андрей Белоусов сообщил о повреждении промышленного предприятия, но не уточнил, какое именно.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские дроны ударили по румынским наемникам и технике во время переправы возле города Килия в Одесской области. Тогда погибли около 30 иностранных боевиков.