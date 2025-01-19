Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Киеве

Серия взрывов прогремела на фоне воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «РБК-Украина».

«В Киеве были слышны взрывы», — уточнил канал.

В настоящее время воздушную тревогу отменили.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам» и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Позже телеканал ТСН сообщил, что дроны заметили в Житомирской и Харьковской областях. По данным Telegram-канала «Украина.ру», российские беспилотники поразили цели в Житомирской области.

Ранее мэр Днепродзержинска Андрей Белоусов сообщил о повреждении промышленного предприятия, но не уточнил, какое именно.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские дроны ударили по румынским наемникам и технике во время переправы возле города Килия в Одесской области. Тогда погибли около 30 иностранных боевиков.