Российская сторона открыта к обсуждению связанных с конфликтом на Украине мирных инициатив. Такое заявление в интервью Lenta.ru сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя идею провести саммит с участием России.

«Мирные инициативы, выдвинутые [президентом Украины Владимиром] Зеленским, которые должны обсуждаться в Швейцарии, ни к чему не приведут. Такие переговоры абсурдны без участия России», — сказал Чепа.

Европейский союз допустил организацию саммита по Украине, в котором примет участие Россия, осенью 2024 года в Саудовской Аравии.

Чепа напомнил, что Россия призывает обсудить проблему с 2014 года.

«Мы все время стремились к этому», — подчеркнул он.

Уже в июне пройдет так называемый «саммит мира» в Швейцарии. По предварительным данным, на конференции будут присутствовать представители не менее 80 стран, в том числе делегация из США. По мнению ряда аналитиков, Зеленский, сократив свою «формулу мира» до трех пунктов, превратил планирующийся саммит в карнавал. Республика выдвигает нереалистичный ультиматум.