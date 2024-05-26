США примут участие в «саммите мира» по Украине
Reuters: США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии в июне
Делегация США примет участие в так называемом саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом сообщило Reuters.
«Американское правительство примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии», — уточнили в материале агентства со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.
Конференция по Украине состоится 15–16 июня в городе Люцерн, Россию на мероприятие не пригласили.
По предварительным данным, всего участие в саммите примут не менее 80 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что презентованная Украиной «формула мира» представляет собой нереалистичный ультиматум.
Глава ФСБ России Александр Бортников также называл план Украины по урегулированию кризиса нежизнеспособным.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина посетить саммит.