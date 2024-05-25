Предлагаемая властями Украины «формула мира» является нереалистичным ультиматумом для России. Об этом РИА «Новости» сказал первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Единственной платформой, которую Украина готова обсуждать, является „формула Зеленского“. Она нереалистична и полностью основана на желании и идее нанести России военное поражение», — заявил он.

Полянский подчеркнул, что такая постановка вопроса представляет собой ультиматум, для обсуждения которого нет поводов.

Крымский депутат Михаил Шеремет отмечал, что «формула мира» Зеленского не относится к планам по разрешению украинского конфликта и является утопией. Парламентарий напомнил, что Зеленский плюнул на свободное волеизъявление жителей освобожденных регионов страны.

Глава ФСБ России Александр Бортников также называл план Украины по мирному урегулированию нежизнеспособным.