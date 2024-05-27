Bloomberg: ЕС важно устроить встречу с Россией по Украине в Саудовской Аравии

Европейский союз допустил организацию саммита по Украине, в котором примет участие Россия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица европейского объединения.

Встреча с участием России может пройти в Саудовской Аравии этой осенью.

«Для ЕС важным вопросом является то, как продвинуться от конференции в следующем месяце до возможной встречи в Саудовской Аравии осенью с участием России», — указано в материале

Делегация США примет участие в так называемом «саммите мира» в Швейцарии. Конференция состоится 15–16 июня в Люцерне.

По предварительным данным, на встрече будут присутствовать представители не менее 80 стран. Украинский президент Владимир Зеленский лично просил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена посетить конференцию.

Однако эксперты отмечают, что украинская «формула мира» нежизнеспособна. Республика выдвигает нереалистичный ультиматум.