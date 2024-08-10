Главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны
ТАСС: главам курских районов передадут спутниковые телефоны
C 12 августа главы районов Курской области, в которых возникают проблемы со связью, будут получать специальные спутниковые телефоны. Об этом сообщил ТАСС.
По словам представителя «Общероссийского народного фронта», благодаря этому решению главы приграничных районов всегда смогут активно выходить на связь.
Проблемы с интернетом и телефонной связью возникли в регионе после попытки вторжения со стороны ВСУ. Также в Курской области фиксировали перебои со светом из-за повреждения трансформаторной подстанции и пожара.
Российские военные перебросили к границе с Украиной дополнительные силы и отразили попытку вторжения. ВСУ потеряли за последние сутки до 175 боевиков и 36 единиц бронетехники.
С приграничных территорий эвакуировали больше 76 тысяч жителей. В ПВР разместили порядка 4,4 тысячи человек. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.