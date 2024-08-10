Главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны

C 12 августа главы районов Курской области, в которых возникают проблемы со связью, будут получать специальные спутниковые телефоны. Об этом сообщил ТАСС .

По словам представителя «Общероссийского народного фронта», благодаря этому решению главы приграничных районов всегда смогут активно выходить на связь.

Проблемы с интернетом и телефонной связью возникли в регионе после попытки вторжения со стороны ВСУ. Также в Курской области фиксировали перебои со светом из-за повреждения трансформаторной подстанции и пожара.

Российские военные перебросили к границе с Украиной дополнительные силы и отразили попытку вторжения. ВСУ потеряли за последние сутки до 175 боевиков и 36 единиц бронетехники.

С приграничных территорий эвакуировали больше 76 тысяч жителей. В ПВР разместили порядка 4,4 тысячи человек. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.