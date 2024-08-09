Курчатов остался без света из-за падения украинского БПЛА на подстанцию

Украинский БПЛА упал на подстанцию, Курчатов и частично 5 районов без света

Обломки украинского беспилотника самолетного типа рухнули на трансформаторную подстанцию в Курской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. В результате ЧП возник пожар, и несколько населенных пунктов остались без света.

Энергоснабжение пропало в Курчатове, а также частично в пяти районах — Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском.

«Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам», — написал Алексей Смирнов.

До этого врио губернатора сообщал об отражении массированной атаки ВСУ. Системы противовоздушной обороны отработали по вражеским целям. Над Курской областью сбили четыре украинские ракеты и четыре дрона.