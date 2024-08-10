Россия отразила попытку вторжения ВСУ под Курском
ВС России пресекли попытку украинских боевиков проникнуть вглубь Курской области
Российские военные не позволили украинским боевикам прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Группировка «Север» совместно с резервами пресекла попытку ВСУ атаковать войска. Авиация и артиллерия ударили по противнику в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки. Украинских военных и технику также поразили в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово.
На южной окраине Суджи бойцы ВС России ликвидировали 15 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. За сутки украинская армия лишилась до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.
По украинским подразделениям в приграничной зоне Курской области также ударили экипажи вертолетов Ми-28НМ, сообщил RT. Они атаковали скопления живой силы, бронированной и автомобильной военной техники.