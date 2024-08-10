Россия отразила попытку вторжения ВСУ под Курском

Российские военные не позволили украинским боевикам прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группировка «Север» совместно с резервами пресекла попытку ВСУ атаковать войска. Авиация и артиллерия ударили по противнику в районах Ивашковского, Малой Локни и Ольговки. Украинских военных и технику также поразили в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово.

На южной окраине Суджи бойцы ВС России ликвидировали 15 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. За сутки украинская армия лишилась до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.

По украинским подразделениям в приграничной зоне Курской области также ударили экипажи вертолетов Ми-28НМ, сообщил RT. Они атаковали скопления живой силы, бронированной и автомобильной военной техники.