Глава МАГАТЭ подтвердил участившиеся случаи атаки дронами по ЗАЭС

Удары беспилотниками по подстанции «Радуга» оставили Энергодар без электричества. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на сайте организации призвал прекратить огонь по городу, где живут сотрудники Запорожской АЭС, и по самой станции.

«Кто бы ни стоял за этим, он должен остановиться. Использование дронов против предприятия и его окрестностей становится все более частым», — заявил он.

Гросси назвал удары по Энергодару совершенно неприемлемыми. Он напомнил, что принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и ее окрестностей приняли единогласно.

Глава МАГАТЭ сообщил, что Энергодар — место жительства большинства сотрудников ЗАЭС — на 16 часов остался без света. Отключение произошло из-за этого, что вторая подстанция получила повреждения и вышла из строя. Инспекторы побывали на атакованной БПЛА подстанции «Радуга». Незадолго до этого, напомнил Гросси, разрушили подстанцию «Луч».

После атаки на Энергодар представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия лишит Украину возможности наносить удары. Она добавила, что кроме обстрелов украинская сторона продолжила запугивать сотрудников ЗАЭС.