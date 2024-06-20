Инспекторы МАГАТЭ удостоверились в ударе ВСУ по подстанции «Луч»

Яшина: МАГАТЭ зафиксировало повреждения на подстанции «Луч» в Энергодаре

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные разрушили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Инспекторы МАГАТЭ побывали на месте удара и зафиксировали повреждения, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина.

«Атакованную вчера дронами ВСУ подстанцию „Луч“ посетили инспекторы МАГАТЭ. Они ознакомились с последствиями прилета и зафиксировали повреждения», — сказала она.

После удара в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах произошли проблемы со светом. Город запитали от Запорожской АЭС и восстановили электроснабжение.

Нападение произошло 19 июня. Сначала беспилотниками атаковали подстанцию «Луч», затем обстреляли из артиллерии Энергодар и побережье Каховского водохранилища до города Васильевка.

«Луч» полностью уничтожили. Власти сообщили, что аварийное отключение произошло еще на одной подстанции — «Радуга».

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