Инспекторы МАГАТЭ удостоверились в ударе ВСУ по подстанции «Луч»
Яшина: МАГАТЭ зафиксировало повреждения на подстанции «Луч» в Энергодаре
Украинские военные разрушили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Инспекторы МАГАТЭ побывали на месте удара и зафиксировали повреждения, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина.
«Атакованную вчера дронами ВСУ подстанцию „Луч“ посетили инспекторы МАГАТЭ. Они ознакомились с последствиями прилета и зафиксировали повреждения», — сказала она.
После удара в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах произошли проблемы со светом. Город запитали от Запорожской АЭС и восстановили электроснабжение.
Нападение произошло 19 июня. Сначала беспилотниками атаковали подстанцию «Луч», затем обстреляли из артиллерии Энергодар и побережье Каховского водохранилища до города Васильевка.
«Луч» полностью уничтожили. Власти сообщили, что аварийное отключение произошло еще на одной подстанции — «Радуга».