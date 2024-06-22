Удар ВСУ по подстанции «Радуга» обесточил инфраструктуру ЗАЭС

Поврежденная ударом украинских боевиков подстанция «Радуга» оставила без света ряд инфраструктурных объектов Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Обесточенными оказались транспортный цех, типография и управление производственно-технологической комплектации станции.

В пресс-службе подчеркнули, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме и никакой угрозы нет.

Но последующие удары украинских боевиков грозят ключевым объектам Энергодара. Их отключение от питания скажется на жизнеобеспечении города и живущих там сотрудников, обеспечивающих ядерную безопасность станции.

На этой неделе запущенные украинскими боевиками беспилотники полностью разрушили подстанцию «Луч», питавшую Энергодар. После этого город перевели на прямое электроснабжение от Запорожской атомной электростанции.