Россия лишит ВСУ возможности бить по энергообъектам

Россия примет все необходимые меры, чтобы лишить Украину возможности наносить удары по энергетическим объектам. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя новый удар по подстанциям Энергодара. Полный текст ее заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства .

Дипломат подчеркнула, что украинское руководство не в первый раз продемонстрировало пренебрежение правилами безопасности ядерных объектов, создавая реальную угрозу для сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Но только ударам по инфраструктуре киевский режим не ограничивается.

«Сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать от спецслужб Украины сообщения, содержащие угрозы их жизни и здоровью. И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания персонала станции путем изматывающего шантаж», — заявила Захарова.

Она добавила, что регулярные обстрелы ЗАЭС и других российских энергетических объектов показали, что украинские власти ради попытки нанести ущерб России поставили на кон ядерную безопасность всей Европы. Подобное поведение можно считать терактами.

«Наша страна будет принимать все необходимые меры, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — подытожила Захарова.

Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские боевики нанесли удар по подстанции «Радуга», которая питала ряд объектов на территории станции. Без света остались типография, транспортный цех и управление производственно-технологической комплектации.

На этой же неделе запущенные украинскими боевиками беспилотники разрушили подстанцию «Луч», от которой электричество получал Энергодар. Чтобы город не оставался без света его перевели на прямое питание от ЗАЭС.