Энергодар частично остался без света после удара ВСУ
ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, город частично обесточен
Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом сообщила в Telegram-канале городская администрация.
«В результате повреждения получил трансформатор, город частично остался без электричества», — отметили власти.
По данным местной администрации, сейчас специалисты работают над устранением проблемы.
До этого украинские военные разрушили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали повреждения на месте удара.
После атаки в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах наблюдались проблемы со светом. Город пришлось запитать от Запорожской АЭС.
Энергодар часто становится объектом для удара со стороны ВСУ. В начале июня ВСУ обстреляли район городской администрации.