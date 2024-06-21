Энергодар частично остался без света после удара ВСУ

ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре, город частично обесточен

Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Об этом сообщила в Telegram-канале городская администрация.

«В результате повреждения получил трансформатор, город частично остался без электричества», — отметили власти.

По данным местной администрации, сейчас специалисты работают над устранением проблемы.

До этого украинские военные разрушили подстанцию «Луч» в Энергодаре. Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали повреждения на месте удара.

После атаки в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах наблюдались проблемы со светом. Город пришлось запитать от Запорожской АЭС.

Энергодар часто становится объектом для удара со стороны ВСУ. В начале июня ВСУ обстреляли район городской администрации.

Работающим россиянам проиндексируют пенсии. Насколько вырастут выплаты?

Мантра для выколачивания денег из Европы. Как НАТО готовится к войне с Россией

VK поможет АВТОДОМу переехать в облако

«Зачем было так издеваться». На Кубани завели дело об истязании девочки в психдиспансере

Свидетеля нужно прикончить. Зеленскому не дадут доживать на пенсии

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте