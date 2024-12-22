Глава ДНР сообщил о завершении зачистки Анновки

Пушилин: в ДНР российские военные полностью зачистили село Анновка от ВСУ

Российские военные зачистили от бойцов ВСУ населенный пункт Анновка, взяв его под контроль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения освободили <…> ряд населенных пунктов, это и Анновка. <…> Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше», — заявил он.

Пушилин напомнил, что российские военные также освободили населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Пушкино, Старые Терны, Зеленовку и село Новый Комар. Подразделения ВС РФ планируют наступать вперед.

Также он высказался о ситуации в Курахове, отметив, что российские военные из центра города, где высотная застройка, противника практически выбили. Остались участки на северо-западе, где украинские боевики пока еще не оставили свои позиции.

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения «Южной» группировки войск освободили Анновку.