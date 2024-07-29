Генштаб ВСУ назвал самыми жаркими бои на северо-западе ДНР

В минувшие сутки самые напряженные для ВСУ бои шли на северо-западе ДНР в районе населенного пункта Красноармейск с украинским названием Покровск. О сложной обстановке сообщила пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины.

«За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая жаркая ситуация сложилась на Покровском направлении», — заявило командование.

По подсчетам генштаба противника, российские войска 28 июля нанесли два ракетных удара и 69 авиационных с применением 88 корректируемых авиабомб. Бои вели в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Украинские боевики минувшей ночью выпустили по России 39 беспилотников. Пострадали электростанция, автомобильный мост и объект коммунальной инфраструктуры. В Белгородской области обстреляли частный дом, два человека получили ранения. В ДНР ударным дроном атаковали трамвай в центре Горловки.