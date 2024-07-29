Украинские боевики нанесли удар по трамваю в Горловке

Мэр Приходько: украинский дрон ударил по трамваю в Горловке

Утром 29 июля украинские националисты при помощи беспилотника-камикадзе нанесли удар по трамваю в Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские боевики атаковали трамвай в центре Горловки с применением ударного беспилотного летательного аппарата», — написал он.

Из-за ЧП, по словам Приходько, временно прекращали движение трамваев в поселке Шахты имени Ленина и микрорайоне «Квартал 245».

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов в Telegram-канале уточнило, что ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол».

Несколько дней назад из-за обстрелов со стороны украинской армии в Дзержинском районе Горловки пострадали две мирные жительницы.