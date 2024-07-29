Почти 40 беспилотников уничтожили за ночь над территорией России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 39 беспилотников ВСУ над пятью областями

Фото: РИА «Новости»

В течение прошлой ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили19 БПЛА самолетного типа над Курской, три над Ленинградской, пять над Брянской, три над Воронежской и девять над Белгородской областями», — заявили в ведомстве.

Днем ранее боевики ВСУ беспилотниками нанесли удар по поселку Медвенка и городу Суджу в Курской области. Один из дронов сбросил взрывное устройство на жилой дом в Судже, пострадала местная жительница, ее отвезли в местную районную больницу.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в воскресенье в Курской области загорелась нефтебаза неподалеку от деревни Полевая.

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