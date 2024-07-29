Автомобильный мост повредило при атаке беспилотников в Курской области
Смирнов: в Курской области сбили 19 БПЛА, пострадал автомобильный мост
Ночью 29 июля в Курской области уничтожили 19 беспилотников. Обломки дронов повредили линии электропередачи в Солнцевском районе и автомобильный мост в Суджанском. О последствиях атаки БПЛА сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
Обломки 19 сбитых силами ПВО дронов упали в Курском, Пристенском, Солнцевском, Суджанском, Золотухинском и Поныровском районах.
«В Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не остановлено», — заявил глава региона.
В Солнцевском районе, по информации Смирнова, обломки беспилотников повредили линии электропередачи и временно оставили без света семь населенных пунктов на 400 жителей. В Золотухинском и Поныровском районах фрагменты дронов упали вблизи железнодорожных путей, но не нанесли ущерба.
Военные обезвредили минувшей ночью 39 БПЛА над Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями.