Мать и дочь пострадали при обстреле Новой Таволжанки

Гладков: при обстреле Новой Таволжанки пострадали мать и дочь

Украинские военные атаковали село Новая Таволжанка. Один из снарядов попал в частный дом, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Село Новая Таволжанка подверглось атаке со стороны ВСУ. Есть раненые. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое — мама и ее 16-летняя дочь», — сказал он.

Подростка госпитализировали. Гладков сообщил, что девушка получила ушиб мягких тканей правой стопы и закрытый перелом левого предплечья. Ее мать, по словам главы региона, от госпитализации отказалась. У нее диагностировали рваную рану ноги.

Второй этаж дома получил сильные повреждения. Осколки посекли фасад и забор, выбили окна, повредили припаркованную во дворе машину.

Ночью над территорией России уничтожили 39 беспилотников, в том числе девять в Белгородской области. В Воронежской области пострадал объект коммунальной инфраструктуры, в Орловской — электростанция.