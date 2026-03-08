Россия в жесткой форме поставила перед Украиной вопрос о покушении на Алексеева

Россия на переговорах с Украиной в жесткой форме потребовала объяснений по поводу покушения на заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил глава ГРУ Игорь Костюков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину .

«Конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», — сказал он.

На генерала Алексеева было совершено покушение 6 февраля. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, неизвестный открыл огонь в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

Раненого генерала доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот оружия».

Ранее Федеральная служба безопасности выяснила, что к покушению на Алексеева может быть причастна Великобритания. Украинские спецслужбы, вероятно, действовали по наводке западных. Расследование попытки убийства продолжается.